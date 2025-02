Simon à Big Brother Célébrités: 7 choses que vous ne saviez pas

«Je me suis découvert une passion vorace. J’en mange tous les jours et je suis persuadé que je vais en manger tous les jours de ma vie, depuis Big Brother. Donc, ça va complètement changer mon futur. François et moi étions les plus fous du kimchi, on en mangeait à chaque dîner avec deux œufs.»

5. Il a failli se blesser gravement en jouant avec une balle

Coco avait apporté une balle antistress à pics souples. Ensemble, ils passaient des heures à se la lancer autour de la table, et Simon s’est presque blessé en tentant de l’attraper.

«On devait l’attraper d’une seule main et je me donnais spécialement corps et âme dans cette activité. Tellement qu’un jour je me suis garoché en bas de la table pour l’attraper in extremis. Je ne l’ai pas attrapé et je me suis presque disloqué l’épaule pour attraper une balle, mais j’étais vraiment l’être le plus compétitif. Plus que dans le jeu.»