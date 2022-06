Une chanson parûe en août 1985 permet à la chanteuse Kate Bush d'engranger des millions!

C'est que la pièce Running Up That Hill (A Deal With God) apparaît dans la dernière saison de la populaire série Stranger Things diffusée sur Netflix. L'engouement de la chanson ne diminue pass depuis que la série télé a été relancée et qu'une nouvelle cohorte de fans ont découvert la chanson!

L'Anglaise obtient donc près d'un million d'écoutes quotidiennes sur Spotify. Selon une source du quotidien The Sun spécialisé dans la monétisation des chansons, le succès rapporterait à Kate Bush près de 400 000$ (CAN) par semaine.

En 1985, Running Up That Hill s'était logée au 3e rang en Angleterre. Elle était récemment maintenant numéro 1, et 4e du Billboard en Amérique du Nord.

