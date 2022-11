La série Les moments parfaits est annulée

Au rayon des petites déception, Vincent Leclerc a fait ses adieux hier à son personnage de Christian dans la série ...Moi non plus.

L'excellente série de Noovo ne sera pas reconduite pour une troisième saison.

«Ce soir, sur Noovo, c’est le dernier épisode de Moi non plus, qui ne sera pas reconduit pour une 3e saison.

Merci de nous avoir suivis et d’avoir aimé ces deux protagonistes pleins de beaux défauts

Merci à Encore productions de m’avoir donné la chance d’explorer un nouveau territoire, celui de la comédie dramatique.... Et un énorme MERCI à Catherine-Anne Toupin et Karina Goma pour leurs textes intelligents, engagés et remplis d’humour.

Tu vas me manquer Christian Lamontagne! »

Pour voir ou revoir les deux premières saisons de ... Moi non plus!, c'est par ici!

