Découvrez la nouvelle série de Geneviève Brouillette après District 31

Précipitée dans l’arène politique, Alix découvre sur le tas son métier, une nouvelle culture, la politique et son comté où couve un scandale environnemental dont la gestion va être son baptême de feu. Elle entraîne à sa suite ses proches dans sa nouvelle vie et le choc entre son nouveau et son ancien monde ne se fera pas sans heurts.

La candidate raconte l'apprentissage d’Alix pour ce métier qu’elle n’a pas choisi et son éveil politique. En chemin, elle se découvrira un véritable intérêt pour le travail de député, pour l’engagement communautaire, pour la politique et pour son nouveau coin de pays. Si l’expérience aura un impact sur sa vie et celle de sa famille d’une manière inimaginable, c’est en elle-même que la transformation la plus profonde va s’effectuer.

