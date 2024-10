Serge Denoncourt se retrouve au bord des larmes devant ce jeune pianiste

Après avoir présenté aux juges une de ses compositions, ils et elles ont complètement été ému.e.s et ébloui.e.s par son talent. Marie-Mai et Serge Denoncourt se sont immédiatement levé.e.s pour applaudir Nathan.

«J’ai appris à te connaître, j’ai l’impression que je te comprends. C’est fou parce que la musique, c’est intangible. La musique, c’est de la magie. La zone dans laquelle tu te retrouves quand tu joues du piano, je la comprends tellement. C’est ma place préférée», lui a dit Marie-Mai en larmes en ajoutant qu’elle était prête à chanter sa musique.