Ce serait fini entre Justin Trudeau et Katy Perry, voici pourquoi

Début du contenu principal.
Justin Trudeau et Katy Perry avaient fait couler beaucoup d’encre lors du récent passage de la chanteuse au Canada.
L’ancien premier ministre et la superstar internationale avaient été aperçus ensemble lors d’une soirée à l’ambiance romantique à Montréal.
Mais voilà que quelques semaines plus tard, DailyMail confirme la fin de cette courte idylle.
Selon une source près du duo, la sortie médiatique de leur souper au Violon, dans la métropole, aurait irrité Justin Trudeau. Malgré tout, quelques jours plus tard, les fans ont pu apercevoir l’ancien premier ministre assister au spectacle de Katy Perry à Montréal.
«Je sais pertinemment que Justin n'était pas ravi que les photos soient publiées», a confié la source. «C'était un premier rendez-vous. Un premier rendez-vous! Et ces photos sont sorties et c'est devenu un événement majeur, ce qui ne semble pas être ce qu'il souhaitait.»
Évidemment, cette même source a souligné que la présence des paparazzis fait partie intégrante de la vie de Katy Perry.
«Le truc, c'est que si vous êtes avec Katy, vous devez gérer les paparazzis et les conséquences. Je ne sais pas s'il était préparé à ça. Ça peut être intense et ça peut être accablant.»
Une autre source a confirmé au journal américain que le souper entre les deux personnalités publiques n’était pas un rendez-vous galant, mais simplement une rencontre entre deux individus.
«Katy et Justin considèrent leur rencontre comme une simple rencontre. Elle n'a dit à personne que c'était autre chose, et elle a généralement le cœur sur la main, donc si quelque chose arrivait, elle le dirait à ses amis proches. Mais pour l'instant, ce n'est rien de plus qu'une simple amitié.»
Les entourages de Katy Perry et Justin Trudeau n’ont pas commenté la situation.
La chanteuse a quitté le Canada au début du mois d’août afin de poursuivre sa tournée. Après un arrêt à Nashville hier, elle se produit ce soir à Atlanta, avant de monter sur scène à Tampa Bay le 22 août prochain.
Depuis qu’il s’est retiré de son poste, Justin Trudeau profite pleinement de sa nouvelle liberté!
L’ancien premier ministre du Canada enchaîne les escapades en famille, savourant des instants précieux loin du tumulte médiatique et des responsabilités gouvernementales!