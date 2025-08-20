Ce serait fini entre Justin Trudeau et Katy Perry, voici pourquoi

Selon une source près du duo, la sortie médiatique de leur souper au Violon, dans la métropole, aurait irrité Justin Trudeau. Malgré tout, quelques jours plus tard, les fans ont pu apercevoir l’ancien premier ministre assister au spectacle de Katy Perry à Montréal.

«Je sais pertinemment que Justin n'était pas ravi que les photos soient publiées», a confié la source. «C'était un premier rendez-vous. Un premier rendez-vous! Et ces photos sont sorties et c'est devenu un événement majeur, ce qui ne semble pas être ce qu'il souhaitait.»

Évidemment, cette même source a souligné que la présence des paparazzis fait partie intégrante de la vie de Katy Perry.

«Le truc, c'est que si vous êtes avec Katy, vous devez gérer les paparazzis et les conséquences. Je ne sais pas s'il était préparé à ça. Ça peut être intense et ça peut être accablant.»