Voyez les images du séjour romantique de Sophie Nélisse

L’actrice a d’ailleurs publié une petite vidéo sur son compte Instagram où on voit les superbes installations de l’expérience thermale privée en forêt. Dans leur loge haut de gamme, les complices avaient leur propre hammam, sauna, spa et chute froide privés. Une retraite à faire rêver!

On a adoré voir la complicité des tourtereaux, on espère qu’ils se sont bien reposés. La vie de la star a l’air d’aller à 100 à l’heure, on peut comprendre pourquoi elle avait besoin de décompresser!

D’ailleurs, on peut la voir interpréter le rôle de la jeune Shauna qui survit à un crash d’avion avec plusieurs membres de son équipe de soccer dans la série Yellowjackets présentée sur Crave. On peut dire que le rôle de vilaine lui va à ravir.

