10 choses que vous ne saviez pas sur les nouveaux gars d'OD Chypre

Début du contenu principal.
Les cinq nouveaux venus d’OD Chypre risquent de brasser les cartes du côté des filles. À peine arrivés, ils doivent déjà prendre une décision cruciale: qui de Any ou Laurie fera son retour dans l’aventure?
En jetant un coup d’œil à son Instagram, on réalise que le beau brun est un vrai passionné de sport. On peut le voir poser avec un chandail des Red Wings de Détroit ou encore en voyage pour assister à des matchs de la NFL.
Sur son profil Facebook, Anthony partage aussi une autre facette de lui: son talent pour les arts.
Même s’il est un grand sportif, il signe de nombreuses toiles, dont cette superbe représentation de Johnny Cash.
Cédrick est en pleine forme! Il a récemment pris part à un Spartan Ultra, une épreuve extrême de course en trail regroupant 50 km et 60 obstacles. Un défi qui l’a poussé à se dépasser.
Sur Instagram, on découvre qu’il est un véritable globetrotteur: Argentine, Pérou, Colombie, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande, Costa Rica… Il a parcouru le monde ces dernières années.
Alors qu’il poursuit ses études en courtage immobilier, Deymien est aussi créateur de contenu sur les médias sociaux. Le jeune homme rassemble déjà plus de 76 000 abonnés sur Instagram.
L’univers de la téléréalité n’est pas nouveau pour Deymien. Au printemps dernier, il a pris part à l’aventure Canada’s Ultimate Challenge, une téléréalité de compétition qui transforme le pays en un gigantesque parcours à obstacles.
Elijah a pris la pose pour plusieurs grandes compagnies, comme es bijoux Twenty Compass, les vêtements VLAD DOGO et la marque EMPIRE.
Comme plusieurs candidats d’Occupation Double, Elijah a beaucoup voyagé. Il est passé par l’Autriche, le Brésil et l’Albanie, partageant sur ses réseaux sociaux de superbes photos de ses aventures.
Xavier a un métier peu commun: il est joueur de poker professionnel.
Le jeune homme est beaucoup moins actif que ses comparses sur les réseaux sociaux. Sur son profil Instagram, on ne retrouve pour l’instant que des publications liées à sa participation à OD Chypre.
Pour ne rien manquer de l’aventure Occupation Double Chypre, rendez-vous sur Noovo et sur noovo.ca, du dimanche au jeudi à 18 h 30.
Vous aimerez aussi: