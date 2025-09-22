Passer au contenu principal
10 choses que vous ne saviez pas sur les nouveaux gars d'OD Chypre

Les cinq nouveaux venus d’OD Chypre risquent de brasser les cartes du côté des filles. À peine arrivés, ils doivent déjà prendre une décision cruciale: qui de Any ou Laurie fera son retour dans l’aventure?

Anthony P. 

1. Il est fan de sport 

En jetant un coup d’œil à son Instagram, on réalise que le beau brun est un vrai passionné de sport. On peut le voir poser avec un chandail des Red Wings de Détroit ou encore en voyage pour assister à des matchs de la NFL.

2. Il est un artiste

Sur son profil Facebook, Anthony partage aussi une autre facette de lui: son talent pour les arts.
Même s’il est un grand sportif, il signe de nombreuses toiles, dont cette superbe représentation de Johnny Cash.

Cédrik

3. Il a participé à un Spartian Ultra

Cédrick est en pleine forme! Il a récemment pris part à un Spartan Ultra, une épreuve extrême de course en trail regroupant 50 km et 60 obstacles. Un défi qui l’a poussé à se dépasser.

4. C'est un véritable globe-trotter

Sur Instagram, on découvre qu’il est un véritable globetrotteur: Argentine, Pérou, Colombie, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande, Costa Rica… Il a parcouru le monde ces dernières années. 

Deymien

5. Il est aussi créateur de contenu

Alors qu’il poursuit ses études en courtage immobilier, Deymien est aussi créateur de contenu sur les médias sociaux. Le jeune homme rassemble déjà plus de 76 000 abonnés sur Instagram.

6. OD n'est pas sa première téléréalité 

L’univers de la téléréalité n’est pas nouveau pour Deymien. Au printemps dernier, il a pris part à l’aventure Canada’s Ultimate Challenge, une téléréalité de compétition qui transforme le pays en un gigantesque parcours à obstacles.

Elijah

7. Il a été mannequin pour plusieurs compagnies 

Elijah a pris la pose pour plusieurs grandes compagnies, comme es bijoux Twenty Compass, les vêtements VLAD DOGO et la marque EMPIRE

8. Il voyage beaucoup 

Comme plusieurs candidats d’Occupation Double, Elijah a beaucoup voyagé. Il est passé par l’Autriche, le Brésil et l’Albanie, partageant sur ses réseaux sociaux de superbes photos de ses aventures.

Xavier

9. Il joue professionnellement au poker 

Xavier a un métier peu commun: il est joueur de poker professionnel.

10. Il est très discret 

Le jeune homme est beaucoup moins actif que ses comparses sur les réseaux sociaux. Sur son profil Instagram, on ne retrouve pour l’instant que des publications liées à sa participation à OD Chypre.

Pour ne rien manquer de l’aventure Occupation Double Chypre, rendez-vous sur Noovo et sur noovo.ca, du dimanche au jeudi à 18 h 30.

