Sébastien Delorme se confie: «j’ai choisi la mauvaise façon de régler tout ça»

Sébastien Delorme sera le tout premier invité de Sébastien Benoît pour la 12e saison de Coup de food. L’émission sera diffusée ce vendredi 9 janvier à 22 h sur les ondes de Zeste, et l’acteur s’y livre avec plusieurs confidences.
Dans l’extrait partagé sur les médias sociaux, Sébastien confie à l’animateur qu’après 30 ans de carrière, il souhaitait s’améliorer et a choisi, selon lui, «la mauvaise façon de faire» en se tournant vers les médias sociaux.
«Malgré le fait que j'ai 30 ans d'expérience, que ça fait 10 ans de quotidienne, que je tourne 100 jours par année. Comment ça se fait que je me sens toujours limité par quelque chose. Et j'ai choisi la mauvaise façon de régler tout ça, c'est-à-dire de passer par les réseaux sociaux et de me mettre en danger.»
Évidemment, l’extrait fait référence aux nombreuses vidéos publiées par Sébastien Delorme sur les médias sociaux, où il joue avec son image de sex-symbol, des contenus qui ont été vus des millions de fois sur différentes plateformes comme TikTok et Instagram.
Le comédien demeure l’une des têtes d’affiche de la quotidienne Indéfendable, où il incarne Léo Macdonald. La série est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.
