Sébastien Delorme se confie: «j’ai choisi la mauvaise façon de régler tout ça»

Dans l’extrait partagé sur les médias sociaux, Sébastien confie à l’animateur qu’après 30 ans de carrière, il souhaitait s’améliorer et a choisi, selon lui, «la mauvaise façon de faire» en se tournant vers les médias sociaux.

«Malgré le fait que j'ai 30 ans d'expérience, que ça fait 10 ans de quotidienne, que je tourne 100 jours par année. Comment ça se fait que je me sens toujours limité par quelque chose. Et j'ai choisi la mauvaise façon de régler tout ça, c'est-à-dire de passer par les réseaux sociaux et de me mettre en danger.»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo: