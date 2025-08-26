Sébastien Delorme se livre sur le deuil de sa relation avec Julie Perreault

Début du contenu principal.
Sébastien Delorme s’est récemment confié au micro de Marie-Claude Barrette dans son balado Ouvre ton jeu.
Pour une rare fois, l’acteur a abordé sa séparation avec Julie Perreault, un véritable deuil qu’il a dû traverser.
Le comédien a confié que le deuil le plus difficile à surmonter après sa séparation venait de son idéal de la famille nucléaire, qu’il considérait comme l’image même de la réussite.
«C'est un gros deuil parce que, évidemment, mes parents sont encore ensemble, et pour moi c'était ça l'image de la réussite amoureuse, un genre de code à suivre et je pensais que c'était la seule chose qui existait.»
Il raconte aussi être retourné vivre chez ses parents après la rupture: «Retourner chez ses parents, tu retournes vivre dans le sous-sol chez tes parents avec les enfants... tu fais: "qu'est c'est ça?" Je ne pensais jamais vivre ça. Ce qui est bien, c'est qu'on s'adapte et qu'on est capable de passé par-dessus.»
Plus tard dans l’épisode, Sébastien Delorme raconte comment il a rencontré sa conjointe actuelle, Virginie. Alors qu’il recommençait à explorer les rencontres après sa séparation, c’est finalement sur Instagram que leur histoire a débuté.
«Évidemment, quand tu te sépares, tu dois rencontrer de nouvelles personnes. Mais comme je ne sors plus dans les bars. ce n’est plus trop de mon époque... tu essaies les applications de rencontre», explique-t-il.
Il précise qu’Instagram a permis un échange naturel, sans pression: «Ce que j’ai aimé d’Instagram, c’est qu’on peut discuter sans que l’aspect sexuel soit mis de l’avant tout de suite.»
Pour écouter l'entrevue complète avec Sébastien Delorme, c'est par ici!
