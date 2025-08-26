Sébastien Delorme se livre sur le deuil de sa relation avec Julie Perreault

Le comédien a confié que le deuil le plus difficile à surmonter après sa séparation venait de son idéal de la famille nucléaire, qu’il considérait comme l’image même de la réussite.

«C'est un gros deuil parce que, évidemment, mes parents sont encore ensemble, et pour moi c'était ça l'image de la réussite amoureuse, un genre de code à suivre et je pensais que c'était la seule chose qui existait.»

Il raconte aussi être retourné vivre chez ses parents après la rupture: «Retourner chez ses parents, tu retournes vivre dans le sous-sol chez tes parents avec les enfants... tu fais: "qu'est c'est ça?" Je ne pensais jamais vivre ça. Ce qui est bien, c'est qu'on s'adapte et qu'on est capable de passé par-dessus.»