Seb Coiteux sème la grogne chez les fans de STAT, voici pourquoi

Une chose est sûre, on aura une grosse semaine à STAT et a on a déjà très hâte d’en savoir plus sur cette intrigue (entre autres).

*Le mouvement trad wife est inspiré des femmes des années 1950. Il fait référence à des femmes qui se soumettent à leur mari, souvent parce que la bible le dicte. Ces dernières ne travaillent pas et croient que les femmes devraient être à la maison. L’idée de faire beaucoup d’enfants est aussi typiquement dans cette mouvance qu’on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, surtout en provenance des États-Unis.

Vous aimerez aussi: