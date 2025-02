Micheline Lanctot débarque dans STAT, voici tout ce qu’il faut savoir!

Lors d’une réunion avec Laurent Lamy plus tôt dans l’épisode, on apprenait que c’est grâce à un remaniement interne que cette nouvelle travailleuse sociale était assignée à l’urgence et aux soins intensifs.

C’est finalement à la fin de la demi-heure que les fans ont pu voir son personnage de Josette Harvey arriver de façon cavalière, elle qui est venue prendre soin de la petite Livia.

Les fans ont effectivement été frappés par son ton expéditif, elle qui ne s’est pas gênée pour dire à Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) qu’elle n’avait «pas besoin de chaperon».

Sur les réseaux sociaux, sa présence a déjà commencé à faire jaser. Certains affirment qu’elle manque d’aptitudes sociales, vu son attitude plutôt froide. D’autres croient plutôt qu’«elle en a vu d’autres» et n’a pas besoin de supervision.

Une chose est certaine, on est tous heureux de voir une comédienne de sa trempe débarquer dans la distribution étoile de STAT.