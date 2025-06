Le chanteur Samian brise le silence sur sa santé mentale: «La vraie force, c’est d’en parler»

Avec une sincérité désarmante, Samian évoque les moments difficiles qu’il a traversés, mais aussi l’importance d’avoir été écouté et soutenu. Il souligne le rôle crucial qu’a joué une psychologue qui lui a tendu la main au bon moment:

« Elle m’a écouté quand je n’avais plus les mots et m’a cru quand je n’avais plus la force. »

Cette prise de parole est aussi un appel à la conscience collective. En lisant le rapport Le vrai visage de la santé masculine publié par Movember Canada, Samian dit avoir été bouleversé par les chiffres: au Canada, un homme sur deux ne se sent pas à l’aise de parler de sa santé mentale et les taux de suicide sont trois fois plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Les jeunes hommes autochtones, en particulier, sont parmi les plus vulnérables.

« Je me tiens debout pour ceux qui n’y arrivent pas encore. »