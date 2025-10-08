Sam Smith avait un message pour les Montréalais

Un spectacle marquant au Centre Bell

Pendant l’entrevue, l’interprète de Stay with me raconte qu’à sa première présence, en 2015, à Montréal, il avait rempli l’amphithéâtre. À l’époque, il avait un style complètement différent que celui qu’il adopte aujourd’hui. Il poursuit en racontant avoir été surpris de vendre tous ses billets une autre fois, en août 2023. À ce moment, il présentait sa tournée Gloria, mais avec ses tenues plus éclatées. Il doutait donc de l’acceptation du public à son égard. Voyez le magnifique moment plus bas.