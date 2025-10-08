Sam Smith avait un message pour les Montréalais

Début du contenu principal.
La semaine dernière, le chanteur Sam Smith était de passage sur le plateau de l’émission américaine The late night show with Stephen Colbert. Lors de son entretien, il en a profité pour partager un de ses plus beaux souvenir de scène qui s’est déroulé à Montréal! Voici ce qu’il avait à dire sur la métropole.
Pendant l’entrevue, l’interprète de Stay with me raconte qu’à sa première présence, en 2015, à Montréal, il avait rempli l’amphithéâtre. À l’époque, il avait un style complètement différent que celui qu’il adopte aujourd’hui. Il poursuit en racontant avoir été surpris de vendre tous ses billets une autre fois, en août 2023. À ce moment, il présentait sa tournée Gloria, mais avec ses tenues plus éclatées. Il doutait donc de l’acceptation du public à son égard. Voyez le magnifique moment plus bas.
Durant sa présence au populaire talk-show, il en a profité pour reprendre le succès de Bill Withers Ain't No Sunshine, sorti en 1971. Voyez sa sublime version ci-dessous.
Sam Smith vient tout juste de débuter une résidence à New-York intitulée To Be Free qui sera présentée jusqu’en décembre. Cette dernière se déplacera ensuite au Castro Theatre de San Francisco en février 2026.
