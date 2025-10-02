Bad Bunny rêve de revenir au Canada pour manger des crêpes

Début du contenu principal.
Bad Bunny a confié à Billboard Canada son plus beau souvenir de son dernier passage au pays.
Le chanteur raconte avoir dégusté de délicieuses crêpes arrosées de sirop d’érable, une expérience qui a visiblement marqué son voyage au Canada.
Dans un extrait partagé par Etalk (CTV), le chanteur qui assurera le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2026 revient sur un souvenir bien précis de son dernier passage au Canada.
Il raconte se souvenir clairement d'un brunch mémorable… avec de délicieuses crêpes!
Cliquez sur la flèche au centre de l’image pour visionner la vidéo.
Bad Bunny sera sans doute bien excité de revenir au Canada pour revivre ce moment gourmand.
Et qui sait? Peut-être qu’il se joindra un jour au fameux party de pancakes organisé par ce populaire restaurant du Plateau-Mont-Royal.