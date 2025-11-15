De passage à Salut Bonjour, Alexandra Diaz donne des nouvelles rassurantes de sa santé

Début du contenu principal.
Un peu moins d’un mois après avoir révélé être atteinte d’une forme agressive de lymphome, Alexandra Diaz a fait un retour remarqué et très touchant sur le plateau de Salut Bonjour cette semaine.
Accueillie chaleureusement par Ève-Marie Lortie, l’animatrice est venue partager ses recettes à l’Air fryer, mais surtout, donner de ses nouvelles avec une sérénité qui a ému bien des téléspectateurs.
« Je suis là, j’ai de l’énergie »
Avant de se lancer dans la cuisine, Ève-Marie a abordé la question que tout le monde se pose: comment allait vraiment Alexandra, quelques jours seulement après le début de sa chimiothérapie.
« La chimio a commencé il y a quelques jours, les cheveux sont partis, mais il en reste quelques-uns. Comment ça se passe tout ça, là? », lui a-t-elle demandé avec douceur.
Alexandra Diaz, tout sourire malgré les épreuves, a répondu avec une force désarmante:
« Je souris parce que je suis là, j’ai de l’énergie. C’est ce que j’ai de plus précieux ces temps-ci. Il neige, c’est super beau... Je suis vraiment heureuse d’être ici et de pouvoir faire ce que j’aime le plus. »
L’animatrice a également tenu à souligner l’immense soutien qu’elle reçoit depuis l’annonce de sa maladie. Messages, témoignages, encouragements… la solidarité du public et du milieu artistique semble lui donner une dose d’énergie supplémentaire:
« La solidarité qui m’a été offerte, je ne peux pas la garder juste pour moi. C’est aussi pour ça que je suis ici ce matin. »
Pour elle, retourner en studio, voir l’équipe, se replonger dans la routine d’un tournage, même pour un seul segment, est une source de bonheur et de réconfort.
« Je ne gaspillerai pas une seconde de la vie »
En conclusion de son segment, Alexandra a offert un message qui résonne profondément:
« Je ne gaspillerai pas une seconde de la vie. Le temps, ça ne s’achète pas. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. C’était déjà vrai avant, mais maintenant, ça prend encore plus de sens. »
On envoie une dose massive de bonnes énergies à Alexandra pour la suite!
