De passage à Salut Bonjour, Alexandra Diaz donne des nouvelles rassurantes de sa santé

« Je suis là, j’ai de l’énergie »

Avant de se lancer dans la cuisine, Ève-Marie a abordé la question que tout le monde se pose: comment allait vraiment Alexandra, quelques jours seulement après le début de sa chimiothérapie.

« La chimio a commencé il y a quelques jours, les cheveux sont partis, mais il en reste quelques-uns. Comment ça se passe tout ça, là? », lui a-t-elle demandé avec douceur.

Alexandra Diaz, tout sourire malgré les épreuves, a répondu avec une force désarmante:

« Je souris parce que je suis là, j’ai de l’énergie. C’est ce que j’ai de plus précieux ces temps-ci. Il neige, c’est super beau... Je suis vraiment heureuse d’être ici et de pouvoir faire ce que j’aime le plus. »