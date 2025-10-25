Alexandra Diaz donne de ses nouvelles après une première hospitalisation

Début du contenu principal.
Alexandra Diaz est enfin de retour à la maison après une première hospitalisation.
Récemment, l’animatrice a révélé être atteinte d’un cancer du système immunitaire et a reçu une immense vague de soutien de la part du public.
Dans un touchant message partagé sur ses réseaux sociaux, Alexandra Diaz a confié que ces plateformes représentent pour elle une véritable «recharge».
C’est sa façon de donner de ses nouvelles, avec franchise et humour. Elle y écrit: «Mon corps a changé avec cette rate surdimensionnée. Le style grossesse à mon âge, c’est impressionnant. Une perruque est arrivée hier (ça le fait pas encore, on dirait un costume d’Halloween.)»
Elle ajoute qu’elle devra bientôt dire adieu à ses cheveux longs: «J’ai encore un peu de mal à y croire. Avoir un cancer, c’est vivre en retenant un peu son souffle. Mais sinon ça va. Sincèrement.»
Lisez tout son message dans la publication ci-bas.
Le lymphome à cellules du manteau est un cancer du système lymphatique, qui fait partie de nos défenses naturelles contre les infections.
Il se développe à partir de cellules appelées lymphocytes B, situées dans la partie externe des ganglions lymphatiques, qu’on appelle la zone du manteau.
Ce type de lymphome est souvent agressif, c’est-à-dire qu’il progresse rapidement, mais dans certains cas plus rares, il peut évoluer lentement.
