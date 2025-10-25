Alexandra Diaz donne de ses nouvelles après une première hospitalisation

Dans un touchant message partagé sur ses réseaux sociaux, Alexandra Diaz a confié que ces plateformes représentent pour elle une véritable «recharge».

C’est sa façon de donner de ses nouvelles, avec franchise et humour. Elle y écrit: «Mon corps a changé avec cette rate surdimensionnée. Le style grossesse à mon âge, c’est impressionnant. Une perruque est arrivée hier (ça le fait pas encore, on dirait un costume d’Halloween.)»

Elle ajoute qu’elle devra bientôt dire adieu à ses cheveux longs: «J’ai encore un peu de mal à y croire. Avoir un cancer, c’est vivre en retenant un peu son souffle. Mais sinon ça va. Sincèrement.»

Lisez tout son message dans la publication ci-bas.