Alexandra Diaz annonce être atteinte du cancer: «j’ai le coeur lourd»

Dans son message, Alexandra Diaz explique qu’il s’agit d’un lymphome du manteau, et qu’elle débutera ses traitements très bientôt.

Après avoir pris le temps d’absorber le choc et de vivre ce moment avec ses proches, elle a choisi d’en parler publiquement.

Elle précise également qu’elle compte poursuivre ses engagements professionnels, mais sans se mettre de pression:

«Ne vous étonnez pas si je continue à mon rythme, sans pression, avec un peu de travail et de création à travers tout ça. Je dois apprendre à savoir où aller dans ma tête : me tenir occupée, c’est bon pour le moral.

Oui, une journée à la fois. Mais aussi, une émotion à la fois.»