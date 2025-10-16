Alexandra Diaz annonce être atteinte du cancer: «j’ai le coeur lourd»

Début du contenu principal.
Alexandra Diaz a partagé hier soir une publication touchante et empreinte d’humilité sur ses médias sociaux. Dans un message fort touchant, l’animatrice y a confié qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du système immunitaire.
Dans son message, Alexandra Diaz explique qu’il s’agit d’un lymphome du manteau, et qu’elle débutera ses traitements très bientôt.
Après avoir pris le temps d’absorber le choc et de vivre ce moment avec ses proches, elle a choisi d’en parler publiquement.
Elle précise également qu’elle compte poursuivre ses engagements professionnels, mais sans se mettre de pression:
«Ne vous étonnez pas si je continue à mon rythme, sans pression, avec un peu de travail et de création à travers tout ça. Je dois apprendre à savoir où aller dans ma tête : me tenir occupée, c’est bon pour le moral.
Oui, une journée à la fois. Mais aussi, une émotion à la fois.»
Quelques heures après sa publication, Alexandra a reçu une vague de messages bienveillants de la part de ses amies et de plusieurs personnalités du milieu artistique.
Parmi ceux-ci, mentionnons la publication de Josélito Michaud, qui a entre autres tenu à mentionner son appui: «Je suis avec toi mon amie. Même si je pleure depuis que j’ai appris la nouvelle te concernant, je tente de me ressaisir pour que tu puisses compter sur moi.»
Marie-Claude Barrette a également souligné: «Hier, j’étais sonnée d’apprendre qu’Alexandra Diaz était atteinte d’un cancer agressif du système immunitaire.»
L'animatrice a terminé son message ainsi: «J’offre ma tribune à tous ceux et celles qui veulent lui souffler des mots doux.»
Le lymphome à cellules du manteau est un cancer du système lymphatique, qui fait partie de nos défenses naturelles contre les infections.
Il se développe à partir de cellules appelées lymphocytes B, situées dans la partie externe des ganglions lymphatiques, qu’on appelle la zone du manteau.
Ce type de lymphome est souvent agressif, c’est-à-dire qu’il progresse rapidement, mais dans certains cas plus rares, il peut évoluer lentement.
Vous aimerez aussi: