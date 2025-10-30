Suzie Bouchard nous présente son nouveau flirt à l’écran

Suzie Bouchard qui incarne le rôle de Justine confirme que son personnage vivra le début d’une quête amoureuse. Toujours grandement habitée par son travail, elle prendra aussi le temps de s’ouvrir amoureusement et…sexuellement contrairement à la première saison.

Elle connaîtra son nouveau collègue, Simon (Thomas Derasp-Verge) dont le contexte de leur rencontre reste à découvrir. «C’est un très beau rôle», a-t-il confié à Noovo Info. Pour sa part, Anne-Élizabeth Bossé affirme qu’il sera «l’éveil sexuel» des trois amies. Voyez l’extrait complet plus bas.