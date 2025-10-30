Suzie Bouchard nous présente son nouveau flirt à l’écran

Début du contenu principal.
La série humoristique Gâtées Pourries reviendra pour une deuxième saison. On a eu le plaisir de retrouver les trois amies et scénaristes Anne-Élizabeth Bossé (Kim), Pascale Renaud-Hébert (Frédérique) et Suzie Bouchard (Justine) sur le plateau de tournage. D’ailleurs, cette dernière en a profité pour nous présenter, Simon, un nouveau personnage qui viendra pimenter la vie de Justine! Découvrez de qu’il s’agit.
Suzie Bouchard qui incarne le rôle de Justine confirme que son personnage vivra le début d’une quête amoureuse. Toujours grandement habitée par son travail, elle prendra aussi le temps de s’ouvrir amoureusement et…sexuellement contrairement à la première saison.
Elle connaîtra son nouveau collègue, Simon (Thomas Derasp-Verge) dont le contexte de leur rencontre reste à découvrir. «C’est un très beau rôle», a-t-il confié à Noovo Info. Pour sa part, Anne-Élizabeth Bossé affirme qu’il sera «l’éveil sexuel» des trois amies. Voyez l’extrait complet plus bas.
En entrevue, les acolytes précisent qu’on aura droit à une saison plus sensuelle…et sexuelle que la première!
Amies dans la vie, rappelons que la série Gâtées Pourries est inspirée de faits vécus par les trois complices: «On est vraiment chanceuses de faire ça», explique Suzie Bouchard qui espère que la 2e saison obtiendra autant de succès que la première, sur Crave, le printemps prochain.
Vous aimerez aussi: