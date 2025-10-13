Sabrina d’OD dans l’Ouest est maintenant fiancée

Sabrina Bouchard qui a participé à Occupation Double dans l’Ouest en 2021 est maintenant fiancée!

La créatrice de contenu a partagé cette belle nouvelle dans une publication Instagram au cours des dernières heures.

Dans un décor complètement champêtre, Sabrina a dit «oui» à son amoureux des dernières années, Maxime Dumont, qui a fait la grande demande le 5 octobre dernier.

Il avait tout préparé pour l’occasion: la bague, les décorations et même la bouteille de champagne avec les verres.