Sabrina d’OD dans l’Ouest est maintenant fiancée

Sabrina Bouchard qui a participé à Occupation Double dans l’Ouest en 2021 est maintenant fiancée!
La créatrice de contenu a partagé cette belle nouvelle dans une publication Instagram au cours des dernières heures.
Dans un décor complètement champêtre, Sabrina a dit «oui» à son amoureux des dernières années, Maxime Dumont, qui a fait la grande demande le 5 octobre dernier.
Il avait tout préparé pour l’occasion: la bague, les décorations et même la bouteille de champagne avec les verres.
Voyez juste ici les photos partagés par Sabrina de ce grand moment:
«Comme le dit si bien la chanson: nothing prepared me for what the privilege of being yours would do. À mon grand amour, mon meilleur ami, ma personne, mon fort — merci de vouloir partager ta vie à mes côtés. Ce n’est que le début, mon amour», a mentionné la nouvelle fiancée dans la description de sa publication.
Sabrina a aussi indiqué que Maxime avait travaillé pendant 3 mois avec la propriétaire de la Bijouterie Paré située à Repentigny afin de confectionner sa bague.
La bijouterie est bien populaire auprès des vedettes québécoises. Dernièrement, Claude Bégin y a confectionné une bague pour Lysandre Nadeau et Alicia Moffet a décidé d’y avoir des bracelets permanents avec sa fille Billie.
Sabrina et Maxime sont en couple depuis 2022. L’amoureux de l’ancienne candidate d’Occupation Double est directeur des ventes.
On leur souhaite beaucoup de bonheur et de plaisir durant la préparation de leur mariage!
Sabrina Bouchard n'est plus un cœur à prendre! Eh oui, celle que l'on a connue dans l'édition d'OD dans l'Ouest a trouvé l'amour.
