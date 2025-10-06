Sans nouvelles depuis 2 ans, Sarah-Donia Cherif d’OD lance un cri du coeur pour revoir son frère

Début du contenu principal.
Sarah-Donia Cherif, que les fans d’Occupation Double ont découvert lors d’OD dans l’Ouest s’est adressée à ses abonnés afin de leur demander de l’aide pour retrouver son frère.
C’est sur Instagram dimanche que l’infirmière clinicienne et propriétaire d’une clinique de médico-esthétique a effectivement lancé un cri du cœur.
Elle a expliqué que le 5 octobre était l’anniversaire de son grand frère, Bilal Cherif, de là le choix de cette journée pour faire son touchant message.
Avec fragilité, la belle a expliqué la situation à ses abonnés, expliquant:
«Aujourd’hui je fais cette vidéo parce que j’ai espoir que mon frère voit cette vidéo. Si jamais vous le voyez, s’ils-vous-plait, montrez-lui. Je veux qu’il comprenne à quel point on l’aime, à quel point on a hâte de le voir.
Je veux lui souhaite un joyeux anniversaire, je veux qu’il sache à quel point je l’aime de tout mon cœur et que j’aimerais vraiment qu’il rencontre sa nièce, qu’il fasse partie de sa vie.»
Avec la voix qui craque, clairement habitée par l’émotion et forcée de prendre de légères pauses, Sarah-Donia a ajouté:
«J’espère que tu vas revenir… Aujourd’hui ça va faire plus de deux ans que tu es parti. On t’aime beaucoup.»
Écoutez son message ci-dessous.
On ne connait les détails entourant cette triste disparition, mais on souhaite à Sarah-Donia Cherif et sa famille de retrouver Bilal Cherif.
