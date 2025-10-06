Sans nouvelles depuis 2 ans, Sarah-Donia Cherif d’OD lance un cri du coeur pour revoir son frère

Sarah-Donia Cherif, que les fans d’Occupation Double ont découvert lors d’OD dans l’Ouest s’est adressée à ses abonnés afin de leur demander de l’aide pour retrouver son frère.

C’est sur Instagram dimanche que l’infirmière clinicienne et propriétaire d’une clinique de médico-esthétique a effectivement lancé un cri du cœur.

Elle a expliqué que le 5 octobre était l’anniversaire de son grand frère, Bilal Cherif, de là le choix de cette journée pour faire son touchant message.