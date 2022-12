Sabrina Bouchard d'OD est en couple et voici avec qui!

Il s'appelle Maxime Dumont et il est responsable d'affaires pour la compagnie L'Oréal Paris.

«Oui, il s'agit de mon nouveau copain, une toute nouvelle relation. Pour le moment, je ne veux pas entrer dans les détails de notre vie privée, mais cela fait depuis le 1er octobre que nous nous parlons, et ce, par l’entremise d’amis communs et ça a juste cliqué comme rarement ça m’est arrivé. Et depuis, on ne s’est pas lâchés», dévoile Sabrina à Narcity.

Voici d'ailleurs une adorable photo des tourtereaux!