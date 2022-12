Florence d'OD à couper le souffle sur une magnifique photo nue

Florence Belzile est non seulement de retour au Québec, mais elle pète le feu afin de décrocher de nouveaux contrats de mannequinat.

L'agence de la jolie mannequin et étudiante en journalisme de 23 ans de Montréal a d'ailleurs souligné le retour de la jeune femme au pays, mentionnant qu'elle était bel et bien «back in town».

C'est via Instragram qu'on a pu découvrir un magnifique cliché de la star, qu'on a pu connaître sous le soleil de la Martinique les derniers mois à Occupation Double.