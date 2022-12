Des rapprochements entre Tommy et Catherine d'OD Martinique font réagir

Vos derniers rendez-vous d’OD MARTINIQUE à ne pas manquer sur Noovo!



La table ronde | Mercredi 7 décembre

Le mercredi 7 décembre à 18h30, Jay Du Temple reçoit Claudie Mercier (OD AFRIQUE DU SUD), Frédérick Robichaud (OD DANS L’OUEST), Stéphane Fallu et Varda Étienne autour d’une table ronde pour discuter des moments forts de la dernière saison d’OD Martinique et réfléchir sur l’avenir des téléréalités et leur place dans notre société et nos écrans. Vous pourrez également assister aux tête-à-tête de nos invités avec les candidats d’OD Martinique, dont Claudie et Virginie, Varda et Rami, Fred et Jimy et Stéphane et Jonathan.



Une clap pour Jay | Jeudi 8 décembre

C’est le jeudi 8 décembre à 18h30 que Jay Du Temple fera son dernier tour de piste après six années à la barre d’Occupation Double lors de cet épisode spécial Une clap pour Jay. Tantôt drôle, tantôt émouvant, c’est en compagnie d’anciens candidats, de sa famille et de ses collègues que notre cher Capitaine Twist vivra sa dernière journée de tournage d’OD.

Vous aimerez aussi: