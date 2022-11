Voici les grands gagnants d'OD Martinique!

Vous avez choisi, après un merveilleux voyage au Maroc...

Qui de Jimy et Claudia ou Aïssa et Walide est le grand couple gagnant d'OD Martinique?

Eh oui, après un voyage des plus idylliques dans les dunes du Maroc, une merveilleuse promenade en dromadaire, une envolée en montgolfière et un saut en parapente, les deux couples finalistes ont fait leurs valises et sont rentrés au Québec pour la grande finale.

Jimy, Claudia, Aïssa et Walide ont retrouvé leur famille et leurs amis, en direct de Montréal.