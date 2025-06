Anna Potvin d’OD Mexique fait son coming out

« Depuis OD, j’ai compris que j’étais attirée par les femmes », confie-t-elle d’emblée dans cette vidéo pleine de vulnérabilité.

Elle raconte qu’avant de participer à OD, elle s’était toujours sentie attirée par les hommes, tout en ayant parfois des «crushs» pour certaines femmes, sans trop s’y attarder. C’est en revenant à la maison et après avoir vu Après OD Mexique, qu’elle a ressenti le besoin de clarifier les choses: d’abord pour elle-même, puis pour sa communauté.

« Quand je me posais des questions, je regardais beaucoup sur TikTok, je cherchais de l'info, je cherchais des filles dans la même situation que moi. J'en ai trouvé, mais j'étais comme... "il m'en manque, il m'en faut plus." »

L’expérience OD, dans son intensité et son isolement, lui aurait aussi apporté de nouvelles perspectives.

« À OD, on est très isolés, donc on a des tensions; ça, c'est sûr. On ne se mentira pas, [pendant] 3 mois, bien on s'occupe dans notre tête. Là, surprise, mais j'avais plus le goût d'embrasser une fille dans la maison d'OD qu'un gars. »