Rupture pour James Hyndman

Malgré une vie mouvementée, James reste profondément attaché à son rôle de père. Son fils Samuel, aujourd’hui âgé de 10 ans, est une priorité absolue.



«C’est le rôle de ma vie. Suivre un enfant et l'accompagner dans son cheminement, l’aimer, l’éduquer et l’aider à se construire, ça représente beaucoup de défis, mais j’ai un réel plaisir à jouer ce rôle. Il a une personnalité très forte et très affinée. Il a une mère qui a un studio de danse, il aime donc beaucoup cette discipline, et il est très bien entouré. Ce qui me rend aussi très fier, c’est de voir qu’il a une maturité impressionnante. Il me surprend toujours!»

