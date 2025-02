Cathy Gauthier revient sur la raison de son départ de la radio!

Cathy a choisi de recentrer sa vie sur son bien-être et sa famille. «J’ai recommencé à me remettre en forme et je m’entraîne. Je fais de la boxe quatre fois par semaine et je passe surtout du temps avec Alice, ma fille. Nous partirons une semaine ensemble à la relâche, juste elle et moi. Elle a déjà six ans, et ça va trop vite. Je regrette de ne pas avoir été témoin de tous les moments super importants avec elle parce que je travaillais trop, et je compte rattraper ça. Une petite fille a besoin de sa mère le matin. C’est ce qui a motivé mon départ de la radio.»

Une décision difficile, mais nécessaire

Cathy admet que ce choix n’a pas été facile à prendre!

«Ç’a été une décision difficile à prendre, parce que c’est valorisant comme travail, et je ne voulais surtout pas décevoir mes employeurs et mon équipe. Il y a aussi l’aspect financier qui entre en ligne de compte, parce que je laisse pas mal d’argent sur la table. Mais je devais me choisir. La santé n’a pas de prix, et ma fille va avoir six ans juste une fois dans sa vie.»

En parallèle, Cathy travaille déjà sur de nouveaux projets. Elle est actuellement en pleine écriture de son cinquième spectacle, qu’elle espère bientôt roder devant public. Une belle façon de réinventer son parcours professionnel tout en trouvant un meilleur équilibre de vie!

On lui dit «merde» pour la suite!

