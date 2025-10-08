Rumeurs de décès: Dolly Parton avait un message clair pour ses fans

Une rumeur qui provient d'un malentendu

C’est que dans les dernières 24 heures, les réseaux sociaux sont inondés de messages de soutien et d'appels à la prière pour la légendaire chanteuse country.

Ce mouvement d'une grande ampleur trouve en réalité son origine dans un malentendu, une publication de la sœur cadette de la chanteuse, Freida Parton, publié sur Facebook mardi matin.

Celle-ci indiquait simplement que Dolly ne se sentait pas bien et demandait aux fans d'être des «guerriers de la prière». Ce message a été interprété par plusieurs comme une urgence médicale grave et les rumeurs se sont emballées.