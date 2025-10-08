Rumeurs de décès: Dolly Parton avait un message clair pour ses fans

Début du contenu principal.
Dolly Parton a tenu à s’adresser à ses fans et abonnés afin de les rassurer: «Je ne suis pas morte encore!» a-t-elle affirmé dans une vidéo déposée sur son compte Instagram.
Mais pourquoi une telle mise à jour? Les admirateurs de la grande chanteuse ont peut-être une petite idée, mais voici pour les autres.
C’est que dans les dernières 24 heures, les réseaux sociaux sont inondés de messages de soutien et d'appels à la prière pour la légendaire chanteuse country.
Ce mouvement d'une grande ampleur trouve en réalité son origine dans un malentendu, une publication de la sœur cadette de la chanteuse, Freida Parton, publié sur Facebook mardi matin.
Celle-ci indiquait simplement que Dolly ne se sentait pas bien et demandait aux fans d'être des «guerriers de la prière». Ce message a été interprété par plusieurs comme une urgence médicale grave et les rumeurs se sont emballées.
Face à ce déluge de messages d'amour et d'inquiétude, Freida Parton a dû clarifier la situation le soir même, insistant sur le fait que la chanteuse n'était pas sur le point de mourir, mais qu’elle se sentait plus ou moins en forme.
Mais ce qui a le plus retenu l'attention, c'est le message de Dolly Parton elle-même qui, dans les dernières heures, a aussi tenu à rassurer ses fans.
Dans une vidéo la montrant sur un plateau de tournage pour une publicité, cette dernière a insisté sur le fait qu’elle n’était pas sur le point de mourir.
«Aujourd’hui, nous sommes le 8 octobre et comme vous le voyez je suis encore là […]. Je voulais vous dire que dernièrement les gens croient que je suis malade, mais ai-je l’air malade?»
Je veux vous dire que je ne suis pas sur mon lit de mort.
Puis, l’interprète de Jolene a ajouté:
«Je voulais rassurer tous ceux qui se sentent concernés par mon état de santé, ce que j’apprécie et j’apprécie vos prières! […]
Mais je veux vous dire que je suis correcte. J’ai eu quelques problèmes de santé […] après le décès de mon mari […], rien de majeur, mais j’ai eu besoin de repousser quelques engagements pour des traitements ici et là, mais je veux vous dire que je ne suis pas sur mon lit de mort.»
Ajoutant de petites touches d’humour ici et là, elle a rassuré tous ceux qui étaient montés aux barricades et a terminé en remerciant les fans pour leur support.
«Je ne suis pas prête à mourir. Je ne crois pas que Dieu a terminé avec moi et je n’ai surtout pas terminé de travailler! Je vous aime de vous soucier de moi et continuez de prier pour moi.»
Rappelons que la chanteuse âgée de 79 ans a annulé six concerts prévus à Las Vegas en décembre, reportés à septembre 2026.
