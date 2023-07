Céline Dion: Claudette Dion dément cette rumeur sur sa soeur

Voici ce qu'elle confié au sujet de la présence de la chanteuse en sol québécois cet été:

«Arrêtez de nous faire des accroires, on capote. [...] C’est mort dans l’œuf, mais on l’aime assez pour être capables de comprendre et la laisser tranquille. C’est cela, le vrai amour.»

Claudette Dion a ensuite révélé que leur soeur Linda habite présentement avec Céline Dion. Elles sont en contact et se parlent souvent au téléphone.