Adorable: Roxane Bruneau explique comment elle s’est retrouvée avec un nouveau chien à la maison

En début de semaine, on a fait nos recherches. Et on a trouvé son compte Instagram sur lequel était présentée «sa maman», Roxane Bruneau, ce qui nous a permis de confirmer que c’était son nouvel ami à quatre pattes.

Mais comment est-il atterri dans sa maison? Quelle est l’histoire de l’adoption de ce beau petit coco? Roxane Bruneau l’a expliqué en story (je le rappelle: écoutez-la dans la vidéo en top d'article).

C’est donc possiblement transitoire pour Ti-Paul qui ne sera par contre pas mal pris si on se fie à sa popularité dans l’entourage de la chanteuse!