Roxane Bruneau forcée de reporter des spectacles pour des raisons de santé

«Malheureusement, ça me fait ch*er en ost*e, je dois reporter les spectacles de ce soir et demain soir à Saint-Jérôme. Physiquement, au niveau de l'énergie, je pourrais faire les spectacles. Mon problème c'est que ma voix est cassée. J'ai un f*cking virus, pour faire changement. J'ai le plus petit système immunitaire en ville. Donc là, je vais rester en silence et [m'hydrater]. Je suis vraiment désolée. Vous allez recevoir un courriel, les détenteurs de billets, les dates seront remises. Promis, je vais revenir dans votre ville.»

Sur le site du Théâtre Gilles-Vigneault, les nouvelles dates de la tournée Submergé sont déjà annoncées.

Le public de Saint-Jérôme aura rendez-vous avec Roxane Bruneau les 22 et 23 septembre prochains.