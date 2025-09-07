Romy Péladeau Snyder est superbe lors de cette soirée VIP

Début du contenu principal.
Ce jeudi, Montréal vibrait au rythme de Chypre alors que se tenait le grand lancement de la nouvelle saison d’Occupation Double. Aux Entrepôts Dominion, l’ambiance était électrisante: tapis rouge, invités fébriles et excitation palpable pour dévoiler officiellement cette 19ᵉ édition, tournée cette année sur l’île méditerranéenne.
Anciens candidats, partenaires, proches de la grande famille d’OD et les animatrices Kim Rusk et Julie Snyder s’étaient donné rendez-vous pour célébrer l’événement. Entre bouchées, cocktails et discussions de coulisses, tout le monde attendait avec impatience le visionnement exclusif du tout premier épisode. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle saison s’annonce déjà pleine de rebondissements et de moments qui feront jaser!
Parmi les invités, Romy Péladeau Snyder, la fille de Julie Snyder, a fait une apparition remarquée. Rayonnante et élégante, elle a attiré tous les regards lors de cette soirée VIP!
Julie a d’ailleurs profité de l’occasion pour présenter sa fille à Rym Nebbak, une ancienne candidate de l’émission qu’elle avait beaucoup appréciée par le passé! Les deux jeunes femmes ont immortalisé ce moment en posant ensemble!
La soirée a aussi été marquée par un moment complice entre Julie et Romy. Ensemble, elles se sont amusées à faire leur oriflamme, un rituel festif et symbolique pour la grande famille d'Occupation Double! Un clin d’œil parfait pour souligner l’esprit de fête entourant ce lancement tant attendu!
Ne manquez pas la grande première d'OD Chypre ce dimanche 7 septembre à 18 h 30 sur Noovo, noovo.ca et Crave! Les célibataires fraîchement débarqués sous le soleil de Chypre n’ont pas fini de nous surprendre. Déjà à leur arrivée, certains rebondissements risquent de marquer les esprits et la production promet un premier épisode riche en émotions!
Comme chaque année, la recette gagnante est de retour: séduction, stratégie, rapprochements et trahisons seront au rendez-vous! Mais attention, OD Chypre réserve aussi son lot de nouveautés et de défis inédits. On nous promet des visites surprises, des escapades en yacht, et des décors de rêve qui font déjà saliver les téléspectateurs!
Maripier Morin sera aussi des festivités et on peut également s'attendre à être en pâmoison devant les fameuses maisons des gars et des filles... les plus belles et impressionnantes de l'histoire d'Occupation Double à ce jour (en plus, elles sont à côté de la plage).