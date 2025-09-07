Romy Péladeau Snyder est superbe lors de cette soirée VIP

Ne manquez pas la grande première d'OD Chypre ce dimanche 7 septembre à 18 h 30 sur Noovo, noovo.ca et Crave! Les célibataires fraîchement débarqués sous le soleil de Chypre n’ont pas fini de nous surprendre. Déjà à leur arrivée, certains rebondissements risquent de marquer les esprits et la production promet un premier épisode riche en émotions!

Comme chaque année, la recette gagnante est de retour: séduction, stratégie, rapprochements et trahisons seront au rendez-vous! Mais attention, OD Chypre réserve aussi son lot de nouveautés et de défis inédits. On nous promet des visites surprises, des escapades en yacht, et des décors de rêve qui font déjà saliver les téléspectateurs!

Maripier Morin sera aussi des festivités et on peut également s'attendre à être en pâmoison devant les fameuses maisons des gars et des filles... les plus belles et impressionnantes de l'histoire d'Occupation Double à ce jour (en plus, elles sont à côté de la plage).