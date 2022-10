Lunou Zucchini est à couper le souffle en minirobe verte et escarpins roses

Elle était l’invitée de Guylaine Tremblay, aux côtés de Manuel Tadros et de Rémi Chassé, pour discuter de la comédie musicale Rock of Ages. La chanteuse n’a alors pas manqué de nous émerveiller!

À visionner aussi: Guylaine Tremblay sont émues aux larmes, voyez pourquoi

Sa robe de satin au décolleté baveux et ses délicats souliers d’un rose-fuchsia éclatant ont tout pour nous ébahir. Qu’elle est jolie!



La chanteuse, qui a été découverte lors de sa participation à Star Académie, a par ailleurs raconté une anecdote savoureuse survenue sur l’opéra rock, un fail comme on les appelle. Écoutez-la dans la vidéo plus haut!



La chanteuse est super charmante et elle a un charisme fou. L’entrevue complète de Lunou Zucchini et de ses co-stars de Rock of Ages est disponiblet en rattrapage sur Noovo.ca.

