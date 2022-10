Rafaëlle Roy a retrouvé l'amour et elle sort avec un chanteur connu!

Puis, dans une publication de fête sur sa propre page, Fuso a également partagé un magnifique message à l'attention de sa douce:

«Mon coeur sourit d’avoir la chance de connecter avec une femme extraordinaire. Une femme qui me stimule, me challenge, me pousse et m’invite à être une meilleure version de moi-même. Une femme qui me fait confiance et qui me donne l’espace pour faire confiance en retour. Un amour qui entretient son côté « enfant terrible » autant que moi. Mais aussi une amie qui m’invite surtout à vivre consciemment.»