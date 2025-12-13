Amy Schumer annonce la fin de son mariage après sept ans

Amy Schumer et son mari, le chef Chris Fischer, ont pris la décision de mettre fin à leur mariage après sept années passées ensemble.

Le couple, qui est parent d’un petit garçon qui s'appelle Gene David Fischer, âgé de 6 ans, a confirmé la nouvelle dans un message partagé sur Instagram le 12 décembre.

Dans sa publication, l’humoriste de 44 ans a été directe et fidèle à son sens de l’humour bien connu: « Chris et moi avons pris la difficile décision de mettre fin à notre mariage. Nous nous aimons énormément et nous allons continuer à nous concentrer sur l’éducation de notre fils. »