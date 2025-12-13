Amy Schumer annonce la fin de son mariage après sept ans

Début du contenu principal.
Amy Schumer et son mari, le chef Chris Fischer, ont pris la décision de mettre fin à leur mariage après sept années passées ensemble.
Le couple, qui est parent d’un petit garçon qui s'appelle Gene David Fischer, âgé de 6 ans, a confirmé la nouvelle dans un message partagé sur Instagram le 12 décembre.
Dans sa publication, l’humoriste de 44 ans a été directe et fidèle à son sens de l’humour bien connu: « Chris et moi avons pris la difficile décision de mettre fin à notre mariage. Nous nous aimons énormément et nous allons continuer à nous concentrer sur l’éducation de notre fils. »
Amy Schumer a accompagné son message d’une photo de Chris Fischer, 45 ans, et elle assis côte à côte dans le métro, et a tenu à couper court aux rumeurs entourant leur séparation!
Avec autodérision, elle a précisé que leur rupture n’avait rien à voir avec sa récente perte de poids ni avec le fait que son mari soit un chef reconnu: « Ce n’est pas parce que j’ai perdu quelques livres et que je me suis dit que je pouvais “attraper un gros poisson”, ni parce que c’est un chef primé ultra séduisant qui pourrait encore séduire n’importe qui. »
Elle a conclu en soulignant le climat serein dans lequel la séparation se fait:
« Séparation à l’amiable, avec amour et respect. Nous restons une famille pour toujours. »
Quelques jours avant l’annonce officielle, Amy Schumer avait déjà laissé entendre que son couple traversait une période difficile, tout en niant certains liens souvent évoqués dans les médias. Elle avait notamment précisé que, peu importe l’issue de leur relation, celle-ci n’avait « rien à voir » avec sa perte de poids récente ni avec le diagnostic d’autisme de Chris Fischer.
À l’époque, elle avait également expliqué que si elle avait été aperçue sans alliance, c’était tout simplement parce qu’elle ne porte presque jamais de bijoux.
Amy a aussi tenu à rappeler que sa perte de poids de près de 50 livres n’était pas motivée par des raisons esthétiques. Diagnostiquée en 2024 avec le syndrome de Cushing, un trouble hormonal causé par un excès de cortisol, elle a expliqué avoir dû changer radicalement ses habitudes pour des raisons de santé.
« Je ne l’ai pas fait pour avoir l’air sexy. Je l’ai fait pour survivre », avait-elle confié. Le syndrome de Cushing peut provoquer un gonflement important du visage et, dans certains cas, devenir dangereux. Selon l’actrice, cette condition serait apparue après la prise de stéroïdes prescrits pour traiter d’autres problèmes de santé, notamment l’endométriose.
Amy a toujours parlé ouvertement de son combat contre l’endométriose, une maladie chronique souvent douloureuse qui peut entraîner des complications liées à la fertilité. En 2020, elle avait tenté un parcours de fécondation in vitro dans l’espoir d’avoir un deuxième enfant, avant de subir, l’année suivante, une ablation de l’utérus et de l’appendice pour des raisons médicales.
En 2022, lors d’un épisode du balado Dear Chelsea, elle avait expliqué avec franchise: « On n’aura qu’un seul enfant et on profite pleinement de notre petite famille. On a essayé, mais on est reconnaissants d’avoir notre petit garçon parfait. »
