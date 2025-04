Rencontre très attendue pour Coco de Big Brother Célébrités, voyez la vidéo

On le sait, les félins de la créatrice de contenu ont été à quelques reprises des sujets de conversation dans la maison, en particulier quand Emy Lalune, patronne pour la première fois, était attristée de ne pas voir de photos de ses bébés dans sa grande chambre. La production avait rectifié le tir en placardant les murs de portraits de Nadia et Kevin, ses magnifiques Scottish Fold lors de son deuxième patronat.

Les deux chats de l’influenceuse ont aussi été la réponse d’une des énigmes la plus difficile à trouver lors du dernier challenge du véto. Seule Frédérique Turgeon avait trouvé la réponse.

On est très heureux que maman Emy ait pu retrouver ses petits et Coco. On espère les voir ensemble dans une prochaine vidéo!

