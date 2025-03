Emy à Big Brother Célébrités: voici 11 choses que vous ne saviez pas

7. Emy et Coco, les reines du classement des crayons

Dès les premiers jours, Emy et Coco se sont amusées à trier les crayons de couleur de Valérie Roberts en dégradé. Un moment ludique qui montre bien leur complicité et leur envie de créer un univers agréable dans la maison.

«Moi et Coco, on a passé, je pense, une heure, une heure et demie à trier les crayons de couleur de Val en début d’aventure. On était tellement motivées et on voulait qu’ils soient triés par couleur, donc en dégradé. Oui, c’était vraiment, vraiment chouette.»