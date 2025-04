Voici ce qu’Emy Lalune a fait à sa sortie de Big Brother Célébrités

On a eu droit à une petite vidéo dans laquelle elle exprime sa reconnaissance pour tout l'amour qu'elle reçoit depuis sa sortie. La belle a aussi souligné avec un peu d'humour que ses colocs de la télé ont bien fait de la sortir car elle aurait pu gagner le vote du jury. Jury duquel elle fait dorénavant partie intégrante.

La créatrice de contenu nous a aussi partagé une vidéo très touchante de ses retrouvailles avec sa sœur juste avant qu'elle ne parte pendant une année autour du monde. On ne pouvait que verser quelques larmes en voyant les deux sœurs pleurer en se prenant dans leurs bras. Quel beau moment.

Le copain de l'évincée a aussi partagé des vidéos expliquant qu'il avait réduit sa présence sur les réseaux pour reprendre le temps perdu avec sa douce moitié. Après presque trois mois sans se voir, on peut comprendre que les tourtereaux prendront du temps pour eux.

On félicite Emy Lalune pour son parcours et on lui souhaite de faire tout ce qu'elle aurait voulu faire pendant ces derniers mois.

Pour tout voir de la dernière semaine de Big Brother Célébrités, ça se passe du lundi au jeudi à 19h30 et le dimanche à 18h30 sur Noovo et noovo.ca.

