Jean Airoldi fait tout un cadeau à Coco Belliveau

Jean Airoldi a répondu à l’appel en créant exactement ce chandail, qu’il a fait livrer à Coco. Et sa réaction vaut de l’or : «Ça doit valoir 500 $! C’est bien doux! Comme quoi, si on veut quelque chose, il faut le dire. Il faut le demander poliment. Si on veut quelque chose, il faut le demander à Jean Airoldi.»

Coco ne cache pas son enthousiasme et c'est le chandail qui reflète parfaitement son passage dans la cinquième saison de Big Brother Célébrités.