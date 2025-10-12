Le gouffre lumineux: Découvrez la distribution de la nouvelle minisérie avec Marie-Ève Perron

Inspirée du récit bouleversant d’Anick Lemay, la minisérie Le gouffre lumineux est actuellement en tournage. Cette œuvre profondément humaine et poignante met en vedette Marie-Ève Perron, entourée d’une impressionnante distribution!

Prévue pour le printemps 2026 sur ICI TOU.TV EXTRA, cette production promet déjà d’émouvoir et de marquer les esprits.

Autour de Marie-Ève Perron, qui incarne le rôle principal d’Agathe, on retrouve des grands noms du milieu artistique: Linda Sorgini, Marc Messier, Sylvie Léonard, Amélie Dallaire, Steve Laplante, Gabriel Lemire, Julie Roussel, Kathleen Fortin, Ariane Castellanos, Marie-Laurence Moreau et Sophie Desmarais.