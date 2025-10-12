Le gouffre lumineux: Découvrez la distribution de la nouvelle minisérie avec Marie-Ève Perron

Début du contenu principal.
Inspirée du récit bouleversant d’Anick Lemay, la minisérie Le gouffre lumineux est actuellement en tournage. Cette œuvre profondément humaine et poignante met en vedette Marie-Ève Perron, entourée d’une impressionnante distribution!
Prévue pour le printemps 2026 sur ICI TOU.TV EXTRA, cette production promet déjà d’émouvoir et de marquer les esprits.
Autour de Marie-Ève Perron, qui incarne le rôle principal d’Agathe, on retrouve des grands noms du milieu artistique: Linda Sorgini, Marc Messier, Sylvie Léonard, Amélie Dallaire, Steve Laplante, Gabriel Lemire, Julie Roussel, Kathleen Fortin, Ariane Castellanos, Marie-Laurence Moreau et Sophie Desmarais.
La distribution compte aussi Rémi-Pierre Paquin, Marie-Chantal Perron, Louis Champagne, Agathe Ledoux, Dominique Pétin, Phara Thibault, Madeleine Sarr, Brigitte Poupart et Sasha Samar. Une véritable brochette de talents pour porter ce récit inspiré d’une histoire vraie... celle d'Anick Lemay.
Le personnage central, Agathe (Marie-Ève Perron), 44 ans, voit sa vie basculer lorsqu’elle apprend qu’elle est atteinte non pas d’un, mais de trois cancers. Délaissée par son amoureux Samuel (Gabriel Lemire), elle doit affronter ce combat colossal avec l’appui de ses proches et de ses amies.
Entre diagnostics, biopsies, traitements de chimiothérapie et radiothérapie, la maladie s’impose dans son quotidien. Mais loin de la briser, ce gouffre devient pour Agathe l’occasion de redéfinir ses forces, de poser ses limites et de découvrir une nouvelle forme de solidarité.
Le projet est une idée originale d’Anick Lemay, qui co-signe l’écriture avec Marie-Ève Perron, sous la script-édition d’Emanuelle Beaugrand-Champagne.
La réalisation est confiée à Myriam Verreault. La production est assurée par Madeleine Cantin pour Productions J, avec Julie Snyder comme productrice exécutive. Anick Lemay agit aussi comme productrice associée.
On y raconte un combat, mais aussi une renaissance. Entre coups durs et instants lumineux, la minisérie promet de faire vivre un voyage émotionnel à la fois brutal et porteur de résilience!
Vous aimerez aussi: