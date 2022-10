5 remakes de films qui sont meilleurs que les originaux

Chaque année, de nouvelles versions de films précédemment sortis prennent l’affiche au cinéma. Si certaines reprises nous déçoivent, d’autres nous ravissent avec leur nouvelle interprétation. Survolons quelques-unes de meilleures reprises de films jamais produites.

L’Homme qui en savait trop (The Man Who Knew Too Much)



Peu de réalisateurs ont la chance de refaire leurs propres films. Alfred Hitchcock a pourtant profité des 20 ans qui ont suivi la sortie de L’Homme qui en savait trop, son film de 1934, pour actualiser l’histoire et les techniques cinématographiques qui le soutiennent.

La version de 1956, qui met en vedette Jimmy Stewart et Doris Day, constitue une amélioration subtile, mais nette de l’original et a remporté l’Oscar de la meilleure chanson pour Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be), chantée par Doris Day.

Un Vendredi dingue, dingue, dingue (Freaky Friday)



Sortie en 1976, la version originale de Un Vendredi dingue, dingue, dingue met en vedette Barbara Harris et Jodie Foster dans le rôle d’un duo mère-fille qui échangent leurs corps grâce à un biscuit chinois magique.

En 2003, une nouvelle version a été produite par le réalisateur Mark Waters avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan dans les rôles-titres. Capturant l’esprit du début des années 2000, cette version revisitée a permis de donner un nouveau souffle au genre avec son scénario plus pointu et ses performances percutantes.

Peter et Elliott le dragon (Pete's Dragon)



Disney n’a pas toujours eu de bons résultats avec ses nouvelles adaptations de films classiques en prise de vue réelle. Le film Peter et Elliott le dragon représente l’exception à la règle. Réalisée par David Lowery en 2016, cette reprise va beaucoup plus loin que l’original de 1977, mêlant un scénario sincère à une animation en images de synthèse de haute qualité.

Ocean’s Eleven



La version de 1960 de Ocean’s Eleven restera toujours irremplaçable grâce à la présence de Frank Sinatra, de Dean Martin et de Sammy Davis Jr.

En 2001, le réalisateur Steven Soderbergh a réuni les acteurs George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt et Julia Roberts pour réaliser une nouvelle version. Le résultat est un film intelligent et drôle, acclamé par la critique, qui a également donné naissance à une franchise cinématographique à succès qui compte trois suites et un film dérivé.

Une Étoile est née (A Star is Born)



Une Étoile est née a été refait trois fois aux États-Unis et une fois en Inde, ce qui est inhabituel pour un film qui n’est basé sur aucun livre ni aucun matériau source.

En 2018, une 4e version est sortie aux États-Unis. Réalisée par Bradley Cooper et mettant en vedette Lady Gaga, cette reprise a été un succès critique et commercial, rapportant plus de 436 millions de dollars dans le monde entier. Le film a aussi reçu de nombreux éloges, dont 8 nominations aux Oscars et 7 nominations aux Grammy Awards.

Si certaines reprises de films n’arrivent pas à la cheville de leurs prédécesseurs, d’autres, comme celles que nous venons de voir, les surpassent haut la main.

