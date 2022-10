Les films les plus controversés

Pink Flamingos



Le film Pink Flamingos de John Waters a toujours participé à sa propre blague grotesque et offensante. Après tout, le slogan du film à sa sortie en 1972 était « Un exercice de mauvais goût ». Le film a d’abord été interdit en Suisse, puis en Australie et a fait l’objet d’un véritable culte en Amérique. Avec des scènes de nudité, de blasphème, de cannibalisme, de meurtre et autres, il réunit toutes les conditions d’un film controversé.

Si beaucoup ont été choqués par son sujet dérangeant, d’autres ont salué Pink Flamingos comme un précurseur de la culture punk.

La Dernière Tentation du Christ (The Last Temptation of Christ)



Martin Scorcese a certainement pris un risque en réalisant La Dernière Tentation du Christ. Plutôt que de s’inspirer de l’Évangile, La Dernière Tentation du Christ explore la lutte spirituelle interne de Jésus-Christ, interprété par Willem Dafoe, y compris les sentiments de dépression, de peur et de luxure.

Bien que le film ait été bien accueilli par la critique, plusieurs groupes chrétiens ont trouvé que la représentation du Christ était dérangeante. Un groupe catholique intégriste a été tellement enragé qu’il a mis le feu au cinéma Saint-Michel à Paris pendant une projection du film en 1988.

Les films peuvent être réconfortants, édifiants et divertissants, mais ils peuvent aussi être troublants, controversés et carrément… choquants.

