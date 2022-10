Les comédies musicales les plus populaires

Aladdin

Aladdin, l’adaptation en prise de vue réelle du film homonyme de 1992, a connu un succès tout aussi important. Réalisé et coécrit par Guy Ritchie, ce film musical fantastique américain a dépassé le milliard de dollars de recettes pour un budget de production de 183 millions de dollars. Cet exploit a permis au film de devenir le 41e film à franchir le cap du milliard de dollars en revenus.

La Belle et la Bête (The Beauty and the Beast)

Inspirée du conte éponyme de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve publié en 1740, le film musical La Belle et la Bête a lui aussi connu un immense succès au box-office, rapportant 1,2 milliard de dollars de recettes mondiales. À ce jour, ce film, qui a reçu 2 nominations lors de la 90e cérémonie des Oscars, fait partie du top 20 des films les plus populaires de tous les temps, tous genres confondus.

La reine des neiges 1 et 2 (Frozen 1 et 2)

Sortis respectivement en 2013 et en 2019, La Reine des neiges et sa suite, La Reines des neiges 2, occupent tous les deux la 3e et la 2e place dans le palmarès des films musicaux les plus populaires de tous les temps. Le premier volet a récolté 1,3 milliard de dollars alors que le second volet, lui, a généré quelque 1,4 milliard de dollars de recettes à l’échelle planétaire.

Le Roi lion (The Lion King)

Figurant en tête des films musicaux ayant connu le plus de succès, on retrouve la nouvelle version du film d’animation Le Roi lion. Sorti en 2019, ce film d’animation 3D a récolté 1,6 milliard de dollars au box-office international, une somme réellement impressionnante. Cet accomplissement lui a permis de devenir l’un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma.

Même si les comédies musicales ont tendance à plaire à un public précis, cela n’empêche pas les chansons extraites de leur bande sonore de pulvériser des records d’écoute.

