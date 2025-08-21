Cœur de pirate participera à une nouvelle compétition télé

Début du contenu principal.
Voilà une nouvelle qui a de quoi réjouir les amateurs de musique et de télévision: Cœur de pirate s'ajoute à l'équipe de juges de la nouvelle compétition musicale Piano public, la toute première du genre à être entièrement dédiée aux pianistes au Québec.
L'émission sera diffusée sur Télé-Québec à partir du 6 septembre prochain.
L'artiste, déjà familière avec le rôle de juge pour avoir participé aux émissions La Voix et Nouvelle Star, apportera son expertise et sa sensibilité à un jury de prestige.
Elle rejoint ainsi d'autres grands noms de la musique, comme Daniel Lavoie, Fanny Bloom et Jean-Michel Blais. Ces 4 musiciens aguerris s’ajoutent à Louis-Jean Cormier et Alex Nevsky dont la présence avait déjà été annoncée.
Tout ce beau monde viendra épauler les juges-animateurs dont on connaissait déjà l’identité Gregory Charles et Viviane Audet.
Petite mention sur le look de Cœur de pirate sur les images annonçant son arrivée en tant que juge à l’émission.
Je m’adresse aux fans de mode afin de souligner le côté impeccable de son style de paysanne des temps modernes qui lui va à merveille.
L'objectif de cette nouvelle émission est de mettre en lumière des pianistes de tous horizons et de démocratiser le piano, en offrant un espace pour que chacun puisse exprimer son talent.
La compétition, qui se déroulera sur 12 épisodes, promet de captiver le public avec ses défis créatifs et ses performances uniques.