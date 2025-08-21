Cœur de pirate participera à une nouvelle compétition télé

Voilà une nouvelle qui a de quoi réjouir les amateurs de musique et de télévision: Cœur de pirate s'ajoute à l'équipe de juges de la nouvelle compétition musicale Piano public, la toute première du genre à être entièrement dédiée aux pianistes au Québec.

L'émission sera diffusée sur Télé-Québec à partir du 6 septembre prochain.

L'artiste, déjà familière avec le rôle de juge pour avoir participé aux émissions La Voix et Nouvelle Star, apportera son expertise et sa sensibilité à un jury de prestige.

Elle rejoint ainsi d'autres grands noms de la musique, comme Daniel Lavoie, Fanny Bloom et Jean-Michel Blais. Ces 4 musiciens aguerris s’ajoutent à Louis-Jean Cormier et Alex Nevsky dont la présence avait déjà été annoncée.

Tout ce beau monde viendra épauler les juges-animateurs dont on connaissait déjà l’identité Gregory Charles et Viviane Audet.