Geneviève Guilbault dévoile une rare photo de famille

Geneviève Guilbault et Mathieu Lacombe ont foulé ensemble le tapis rouge de la 24e édition du Gala Les Olivier, le mois dernier.

Malgré les rumeurs de rupture persistantes qui courent à leur sujet dans le milieu artistique, les amoureux ont fait front commun lors de la soirée, tout sourire, devant les photographes et les médias.

D'ailleurs, la ministre des Transports et de la Mobilité durable et son conjoint, le ministre de la Culture et des Communications, avaient même agencé leurs tenues pour l'occasion!

Voir les photos.

