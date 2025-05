Une rare apparition pour Alain Choquette et sa douce moitié

Et quelle soirée! Plus de 3,4 millions de dollars ont été amassés - un record - devant une foule de plus de 700 invités, du jamais vu pour cet événement chic et inspirant!

Après presque 15 ans d’amour, le célèbre illusionniste s’est ouvert avec douceur sur les secrets de leur belle complicité: «Geneviève a un très bon caractère. Mais sérieusement, ce qui fonctionne, d'après nous, c'est que nous sommes très indépendants. Elle possède sa propre entreprise qui œuvre dans le domaine de l'énergie solaire», a-t-il confié, visiblement fier de sa partenaire.

Les voici, tout feu tout flamme sur le tapis rouge de la soirée plus que glamour: