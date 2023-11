Voici ce que devient Alain Choquette

En parallèle à son retour sur scène, Alain Choquette a également été le porte-parole du 12e rendez-vous Québec, ville magique!, qui s'est tenu du 20 au 24 septembre. Cet événement a réuni des illusionnistes du Canada, de la France, du Portugal, d'Espagne, d'Allemagne et des États-Unis pour enchanter le public.

La magie a continué d'évoluer, devenant de plus en plus émotionnelle et psychologique, et Québec, ville magique! a été le lieu idéal pour découvrir ces nouvelles approches de l'illusion. Des numéros classiques ont été revisités avec une touche moderne pour captiver et émouvoir le public.