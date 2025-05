Québec-Montréal: cette distribution de feu donnera une nouvelle vie au film culte

En ce qui concerne l'histoire de la pièce de théâtre, ce sera la même que dans le film culte des années 2000.

Voici le synopsis officiel de Québec-Montréal sur scène:

250 km d'asphalte, sept voyageurs dans la trentaine, une destination. La route devient l'occasion d'échanger des points de vue sur les relations amoureuses et de débattre de questions troublantes sur l'existence. L'autoroute 20 sert de toile de fond aux situations parfois hilarantes, parfois compliquées, entre trois amis qui discutent d'amour idéal, entre deux collègues à la romance ambigüe et entre un jeune couple et leur imminente rupture. Le trajet sera le théâtre de prises de conscience et de réflexions profondes relatives à où la vie nous a menés, et sur les chemins qu'elle nous fera emprunter dans le futur.

On a tellement hâte de voir cette nouvelle version!

Vous pouvez écouter un petit mot de Ricardo Trogi dans cette publicité annonçant l'arrivée de la pièce dès le mois d'août prochain: