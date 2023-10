Ricardo Trogi annonce une excellente nouvelle

En 2021, le scénariste et réalisateur avait confié au Journal de Montréal que pour lui, la pandémie avait été l’occasion de plancher sur ces souvenirs et les mettre sur papier de la façon la plus divertissante possible. Ricardo Trogi avait alors donné quelques détails sur l'histoire de 1995:



«Le film va se concentrer sur une partie de mon aventure en Égypte, qui avait été assez compliquée. J’ai choisi de raconter ce segment-là parce que c’est un des moments les plus drôles de ma Course.»

Il souhaitait pouvoir tourner le film à l'été 2022. Il aura finalement dû patienter à l'automne 2023! Ce nouveau film prendra l’affiche à l’été 2024.